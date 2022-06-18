За «фейки» о войне возбуждено 59 уголовных дел

В России возбудили 59 уголовных дел за «распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации» (ст.207.3 УК). Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-инфо»*.

Проект провел исследование , которое показывает, что более 65% обвинений в распространении заведомо ложной информации — за посты в социальных сетях. Из них 12 обнаружены в мессенджере Telegram, 10 — в соцсети «ВКонтакте», 4 — в Instagram и 3 — в соцсети Facebook (место публикации ещё 13 постов с «фейками» в делах не указано).

Статья 207.3 УК предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы до трех лет, либо — в случае действий «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы» — до пяти лет лишения свободы.

Первый приговор по ст.207.3 УК был вынесен 30 мая судом в Забайкалье. Жителя поселка Оловянная Петра Мыльникова оштрафовали на один миллион рублей.





*Минюст РФ включил «ОВД-инфо» в реестр «иностранных агентов».