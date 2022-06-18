Британия продолжит вооружать ВСУ

17 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершил незапланированный визит в Киев. Выступая на брифинге вместе с президентом Владимиром Зеленским, Джонсон сказал, что его страна хочет «обеспечить стратегическую прочность» Украины.

Он заявил, что Великобритания будет работать над интенсификацией санкций против РФ, усиливать дипломатическую коалицию в поддержку Украины, а также финансовую поддержку.

«Мы готовы и в дальнейшем предоставлять вооружение, подготовку по использованию этого вооружения. Украинский народ и ВСУ благодаря этому смогут сделать то, чего хотят украинцы, а именно — изгнать агрессора из Украины», — отметил британский премьер.

Джонсон предложил Украине начать крупную учебную программу для украинских сил с возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней. По его мнению, эта программа «в корне изменит баланс сил в войне, обеспечив вооруженным силам Украины устойчивость, необходимую для победы в борьбе за прочный мир».

Борис Джонсон, выступая на брифинге в Киеве:

Города и деревни превращаются в руины.

Мы видим преднамеренные атаки на мирных жителей, что несомненно является военным преступлением.

Отвратительный отголосок прошлого — незаконная депортация людей, которые, по мнению российских сил, недостаточно сочувствуют путинской агрессии, и в этих обстоятельствах мы можем только еще раз приветствовать героизм и храбрость ваших вооруженных сил.