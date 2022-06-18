Токаев: Казахстан не признает независимость «ДНР» и «ЛНР»

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что Казахстан не признает независимость «ДНР» и «ЛНР».

Токаев отметил, что два основных принципа Устава ООН — право наций на самоопределение и территориальная целостность государств — пришли во взаимное противоречие. «Подсчитано, что если право нации на самоопределение будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств на Земле возникнет более 500-600 государств. Это будет хаос. По этой причине, мы не признаём ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. Этот принцип будет применён и в отношении квази-государственных территорий, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — сказал президент Казахстана.

Токаев критически отозвался о выступлениях некоторых российских депутатов и журналистов в адрес Казахстана, которые, по его словам, «льют воду на мельницу» деструктивным силам. Среди прочих, Токаев, вероятно имел в виду Тиграна Кеосаяна, который ранее обвинял власти Казахстана в «неблагодарности» и «предательстве» из-за отказа проводить парад 9 мая. МИД Казахстана запретил Кеосаяну въезд в страну.

Накануне Токаев отказался принять орден Александра Невского, которым накануне его предложила наградить российская сторона.