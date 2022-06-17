114-й день боев: главное

Журналисты NYT сообщили о новом массовом захоронении мирных жителей возле Лисичанска. В братской могиле могут находиться до 300 тел погибших от артобстрелов. По словам местной полиции, здесь начали хоронить людей с апреля.

Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Он снова повторил тезисы об идее однополярного мира, о том, что Запад живет прошлым и проводит колониальную политику.

Россия, по его мнению, стойко противостоит санкциям. «Спецоперация», сообщил Путин, была вынужденным решением. Страна добьется всех целей операции.

По поводу украинского зерна Путин сказал, что никто не мешает его вывезти через Польшу, Беларусь и другими путями. Одессу должна, по его мнению, разблокировать Украина.

«Медиазона»* и ВВС совместно с волонтерами опубликовали новые данные о потерях России в Украине. К 17 июня известно о 3 798 погибших солдатах. Больше всего известий о гибели приходило в Чечню, Кубань и Хабаровский край.

Больше всего погибших среди десантников и солдат мотострелковых соединений. Однако сейчас отмечен прирост среди добровольцев. При этом сообщалось, что из Чечни в «добровольцы» мужчин набирали насильно. К 17 июня погибло больше 150 добровольцев, это число практически удвоилось за две недели

Офицеров в Украине погибло не менее 652 человек, 72 из них — в чине от подполковника и выше.

«Коммерсант» сообщил, что около 350 украинцев находятся в московских СИЗО и спецприемнике Сахарово. Большая часть из них должна была быть депортирована на родину, но сейчас они «застряли» в России. Члены ОНК опасаются, что если «спецоперации» затянется, то граждане Украины рискуют провести в России два года, потом их обязаны выпустить. Но это не исключает того, что их могут задержать на выходе из спецприемника и повторить все заново на два года.

Минобороны Британии опубликовало новые данные разведки. По данным спецслужб, за последние сутки российские силы продолжали попытки наступления на Попасном направлении, откуда они пытаются окружить Северодонецкий котел с юга.

В России ускорилось движение государства к авторитаризму, констатирует спецслужба. В последние недели Госдума начала вводить 20-летний срок для россиян, которые воюют на стороне противника. Оппозиционные выступления также планируют наказывать реальными сроками. В Британии отмечают, что «Легион свободы для России», набранный из россиян, почти наверняка участвовал в боевых действиях вместе с украинскими военными.

Чиновники и олигархи редко высказывались против боевых действий. Но есть данные, что около 15 000 российских миллионеров пытаются покинуть страну. Среди причин называют личное противодействие политике Путина, намерение избежать санкций, наложенных на Россию. Если этот исход продолжится, он вероятно усугубит долгосрочный ущерб, нанесенный войной экономике России.

.Институт изучения войны (ISW) сообщает, что линия фронта составляет 2500 километров. Россия направила в Украину около 330 000 военнослужащих без проведения частичной или полной мобилизации в России. По данным замначальника главного оперативного штаба Генштаба Украины Алексея Громова, российские войска сгруппировали 150 000 военнослужащих в батальонно-тактические группы и другие соединения и привлекли дополнительно 70 000 военнослужащих из воздушных и морских частей, а остальные составили небоевые части обеспечения. Из мобилизационного резерва задействовано более 80 тыс. военнослужащих, до 18 тыс. росгвардейцев, 8 тыс. военнослужащих из частных военных компаний.

На фронте российские войска продолжали наносить наземные удары по Северодонецку и населенным пунктам вплоть до Лисичанска.

Российские войска провели безуспешные наступательные операции к северо-западу от Славянска, а украинские войска, как сообщается, возобновили подготовку к контрнаступлению к западу от Изюма. Российские и украинские войска вступили в бои к северу и северо-востоку от Харькова, хотя ни одна сколько-нибудь значительная территория не перешла из рук в руки.

Российские силы продолжали укреплять запасные позиции на северо-западе Херсонской области, вероятно, в ожидании контрнаступления украинских войск в этом регионе.

*«Медиазону» Минюст России признал иностранным агентом.