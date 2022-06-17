Путин: «Мы здесь совершенно ни при чем»‎

Сегодня на пленарной сессии 25-го Санкт-Петербургского международного экономического форума выступил президент России Владимир Путин. Он рассказал, что кризис в мире — из-за недальновидной политики Запада, эмиссии в США и Европе. Он несколько раз повторил, что «мы здесь совершенно ни при чем»‎. Украинское зерно, которое не могут вывезти, никто не блокирует, а Европу ждет раскол общества и политических элит, снижение благосостояния людей.

Прибытие Путина должно было начаться в 14:00, но сначала его перенесли на 15:00, а потом снова задержали. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что задержка связана с DDoS-атакой: была выведена из строя база участников форума и система допуска.

Помимо Путина на пленарной сессии выступили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и по видеосвязи — президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Путин объяснил, что «спецоперация»‎ абсолютно ни при чем, рост цен и проблемы на мировых рынках сейчас вызван неизбежными изменениями в мире.

По его словам, санкционный блицкриг не удался. В России есть инфляция, но в Европе она больше. Санкции — стимул для России построить суверенную экономику.

По его словам, сейчас понятие деловой репутации и частной собственности подорваны.

По словам Путина, США провозгласили победу в холодной войне и объявили себя «посланниками господа на земле, и их интересы священные»‎. Но сейчас возрастает роль динамичных перспективных государств. Страны Запада «цепляются за тени прошлого и думают, что доминирование западных стран в мире и экономике неизменно»‎, добавил Путин. По отношению к другим странам они ведут «колониальную политику»‎, считают их «периферией, задним двором и людьми второго сорта»‎, сказал президент.

Санкционный блицкриг, считает он, не удался, и страны Запада больше навредили сами себе. А мрачные прогнозы для экономики России были фактором психологического воздействия на россиян.

В Европе, предсказал Путин, из-за санкций вырастет инфляция, стоимость топлива и продуктов, снижается качество жизни европейцев. Потери ЕС за год составят более 400 млрд долларов, подсчитали в Кремле.

«Они все время нам пальцем тыкают, а у них самих проблем хватает. Усугубится неравенство, общество будет сильнее расколото, снизится не только благосостояние, но и ценностные ориентиры»‎, — рассказал Путин. После этого он упомянул выборы в Европе: приходящие к власти партии больше похожи на «ширму»‎.

«Спецоперация»‎ для Европы стала прекрасным поводом «оправдать»‎ проблемы. По словам Путина, сейчас европейские политики «пытаются делать хорошую мину при плохой игре»‎, утратили политический суверенитет. Он рассказал о том, что Запад проводил эмиссию денег, чтобы покрыть дефицит бюджета, оттуда и проблемы. А «спецоперация»‎ стала для них подарком, чтобы списать все проблемы.

«Когда слышу «путинская инфляция», недоумеваю. На кого рассчитана эта глупость — на тех, кто не умеет читать и писать. Мы абсолютно ни при чем. Все это результат политики США и европейской бюрократии, их ошибочной экономической политики. Спецоперация — спасательный круг для них, чтобы свалить проблемы»‎, — рассказал Путин.

Россия продолжит сотрудничать с дружественными странами: таких много, «подавляющее число людей на Земле»‎. По его словам, в России до 50 млн тонн вырастет экспорт зерна, в первую очередь оно будет направляться в страны Ближнего Востока и Африки. Вывозу украинского зерна ничего не мешает, считает Путин. Они должны разминировать порт в Одессе, Россия обеспечит безопасность вывоза грузов. Все это зависит от властей в Киеве: есть пути через Беларусь, Польшу. И вообще, остающиеся в Украине около 5 млн тонн пшеницы и 7 млн тонн кукурузы — «погоды не делают мировому рынку»‎, сказал Путин, добавив, что есть опасность, что зерно пойдет на оплату оружия.

Сейчас деньги в долларах и евро обесцениваются на 8% в год, еще и могут быть конфискованными в любой момент, если США что-то не понравится. Поэтому Россия будет развивать собственную платежную систему и национальную валюту.

Спецоперация была вынужденным решением, потому что НАТО не жалело денег на русофобию и расширение на восток. А Россия защищает людей на Донбассе, обладает гиперзвуковым оружием и другими серьезными технологиями.

Россия не будет изолироваться от мира, будет сама определять свое будущее, отвергнет навязанную извне деградацию. И все цели «спецоперации»‎ будут достигнуты.

Для развития экономики он пообещал развивать транспортные пути, транзитные порты и другую инфраструктуру. По поводу портов Путин упомянул и судоходство в Азовском и Черном море.

Экономика страны будет открытой, проверки бизнеса будут отменены, а налоговые преступления декриминализированы. Российских бизнесменов он призвал оставаться в России.

«Самоуважение приходит только тогда, когда ты свое будущее и будущее своих детей связываешь со своей родиной‎, — сказал Путин. — И еще непонятно, что важнее для наследников — деньги или доброе имя предков. Это не пропьешь»‎.

Будущее, по словам Путина, есть только у сильных суверенных стран, и Россия входит во время перемен как мощная суверенная страна. Остальные останутся только колониями.