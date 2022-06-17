Путин: «Мы здесь совершенно ни при чем»‎

Сегодня на пленарной сессии 25-го Санкт-Петербургского международного экономического форума выступил президент России Владимир Путин. Он рассказал, что кризис в мире — из-за недальновидной политики Запада, эмиссии в США и Европе. Он несколько раз повторил, что «мы здесь совершенно ни при чем». Украинское зерно, которое не могут вывезти, никто не блокирует, а Европу ждет раскол общества и политических элит, снижение благосостояния людей.
Прибытие Путина должно было начаться в 14:00, но сначала его перенесли на 15:00, а потом снова задержали. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что задержка связана с DDoS-атакой: была выведена из строя база участников форума и система допуска.
Помимо Путина на пленарной сессии выступили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и по видеосвязи — президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Путин объяснил, что «спецоперация» абсолютно ни при чем, рост цен и проблемы на мировых рынках сейчас вызван неизбежными изменениями в мире.
По его словам, санкционный блицкриг не удался. В России есть инфляция, но в Европе она больше. Санкции — стимул для России построить суверенную экономику.
По его словам, сейчас понятие деловой репутации и частной собственности подорваны.
По словам Путина, США провозгласили победу в холодной войне и объявили себя «посланниками господа на земле, и их интересы священные». Но сейчас возрастает роль динамичных перспективных государств. Страны Запада «цепляются за тени прошлого и думают, что доминирование западных стран в мире и экономике неизменно», добавил Путин. По отношению к другим странам они ведут «колониальную политику», считают их «периферией, задним двором и людьми второго сорта», сказал президент.
Санкционный блицкриг, считает он, не удался, и страны Запада больше навредили сами себе. А мрачные прогнозы для экономики России были фактором психологического воздействия на россиян.
В Европе, предсказал Путин, из-за санкций вырастет инфляция, стоимость топлива и продуктов, снижается качество жизни европейцев. Потери ЕС за год составят более 400 млрд долларов, подсчитали в Кремле.
«Они все время нам пальцем тыкают, а у них самих проблем хватает. Усугубится неравенство, общество будет сильнее расколото, снизится не только благосостояние, но и ценностные ориентиры», — рассказал Путин. После этого он упомянул выборы в Европе: приходящие к власти партии больше похожи на «ширму».
«Спецоперация» для Европы стала прекрасным поводом «оправдать» проблемы. По словам Путина, сейчас европейские политики «пытаются делать хорошую мину при плохой игре», утратили политический суверенитет. Он рассказал о том, что Запад проводил эмиссию денег, чтобы покрыть дефицит бюджета, оттуда и проблемы. А «спецоперация» стала для них подарком, чтобы списать все проблемы.
«Когда слышу «путинская инфляция», недоумеваю. На кого рассчитана эта глупость — на тех, кто не умеет читать и писать. Мы абсолютно ни при чем. Все это результат политики США и европейской бюрократии, их ошибочной экономической политики. Спецоперация — спасательный круг для них, чтобы свалить проблемы», — рассказал Путин.
Россия продолжит сотрудничать с дружественными странами: таких много, «подавляющее число людей на Земле». По его словам, в России до 50 млн тонн вырастет экспорт зерна, в первую очередь оно будет направляться в страны Ближнего Востока и Африки. Вывозу украинского зерна ничего не мешает, считает Путин. Они должны разминировать порт в Одессе, Россия обеспечит безопасность вывоза грузов. Все это зависит от властей в Киеве: есть пути через Беларусь, Польшу. И вообще, остающиеся в Украине около 5 млн тонн пшеницы и 7 млн тонн кукурузы — «погоды не делают мировому рынку», сказал Путин, добавив, что есть опасность, что зерно пойдет на оплату оружия.
Сейчас деньги в долларах и евро обесцениваются на 8% в год, еще и могут быть конфискованными в любой момент, если США что-то не понравится. Поэтому Россия будет развивать собственную платежную систему и национальную валюту.
Спецоперация была вынужденным решением, потому что НАТО не жалело денег на русофобию и расширение на восток. А Россия защищает людей на Донбассе, обладает гиперзвуковым оружием и другими серьезными технологиями.
Россия не будет изолироваться от мира, будет сама определять свое будущее, отвергнет навязанную извне деградацию. И все цели «спецоперации» будут достигнуты.
Для развития экономики он пообещал развивать транспортные пути, транзитные порты и другую инфраструктуру. По поводу портов Путин упомянул и судоходство в Азовском и Черном море.
Экономика страны будет открытой, проверки бизнеса будут отменены, а налоговые преступления декриминализированы. Российских бизнесменов он призвал оставаться в России.
«Самоуважение приходит только тогда, когда ты свое будущее и будущее своих детей связываешь со своей родиной, — сказал Путин. — И еще непонятно, что важнее для наследников — деньги или доброе имя предков. Это не пропьешь».
Будущее, по словам Путина, есть только у сильных суверенных стран, и Россия входит во время перемен как мощная суверенная страна. Остальные останутся только колониями.