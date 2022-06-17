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#Новости

NYT сообщила о новой братской могиле возле Лисичанска

17.06.2022

В массовом захоронении могут быть до 300 тел

The New York Times сообщила о новом массовом захоронении возле Лисичанска. В могиле было несколько десятков мешков с телами погибших мирных жителей. Они погибли в результате артиллерийского обстрела в последние месяцы в городах Лисичанске и Северодонецке.

По инфромации издания, погибших собирают вместе, потому что у них нет родственников, которые могли бы забрать и похоронить их. Пока могила открыта, потому что технику передали военным. По словам одного из полицейских, людей здесь хоронили с апреля. 

Только в четверг местные власти сообщили, что в результате российского авиаудара в Лисичанске погибло не менее четырех человек. 


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