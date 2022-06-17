Каждый четвертый предприниматель допускает, что в ближайшее время ему придется закрыть свой бизнес, фиксирует близкий к Кремлю Фонд «Общественное мнение»*. 62% представителей малого бизнеса сказали социологам , что их деятельность зависит от материалов, сырья, товаров и технологий, на которые ввели санкции против РФ. Причем треть не может найти аналогов на российском и других рынках. 50% опрошенных отметили снижение своих доходов в I квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м. Из них 32% бизнесов говорят, что доходов им не хватает для покрытия расходов.

*Источник:

Опрос предпринимателей — участников Лонгитюда малого бизнеса (проекта по длительному исследованию предпринимательства в России) ФОМ. Выборка — 735 респондентов, 15 апреля–19 мая 2022 года.