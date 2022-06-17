Еврокомиссия рекомендовала дать статус кандидатов на членство в ЕС Украине и Молдове

Сегодня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС, пишет агентство dpa.

Это подтвердила в своем Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Украинцы готовы умереть за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они вместе с нами жили европейской мечтой. Мы также рекомендуем предоставить Молдове статус кандидата при том понимании, что страна будет проводить реформы. Страна находится на реальном прореформенном, антикоррупционном и европейском пути. До этого еще далеко. Но мы считаем, что у нее есть потенциал, чтобы соответствовать критериям», — написала она.

Для Грузии такой рекомендации не дали, страна подала заявку на вступление в ЕС одновременно с Украиной. Как сообщили в ЕС в России, Грузия должна объединиться в политическом плане, чтобы проложить четкий путь к структурным реформам и путь к ЕС. Поэтому стране предоставят европейскую перспективу, но будут ждать и оценивать, как она соответствует ряду условий, прежде чем предоставить ей статус кандидата в ЕС

В Украине процесс реформирования начался еще задолго до заявки в ЕС, сейчас принято около 70% необходимых правил, норм и стандартов.

Окончательное решение лидеры ЕС озвучат 23-24 июня.

Вчера во время визита в Киев лидеры Франции, Германии, Румынии и Италии поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters