Создана общественная организация Центр защиты прав человека «Мемориал»

Новый Центр защиты прав человека «Мемориал» создали сторонники ликвидированного Правозащитного центра «Мемориал»*, сообщили в Telegram-канале. Решение о ликвидации приняли в 2021 году.

Как указано в заявлении правозащитного центра, новая организация будет документировать и предавать гласности информацию о нарушениях прав человека. Также сотрудники будут содействовать защите прав жертв грубых нарушений, в том числе политических заключённых и уязвимых групп.

Правозащитный центр «Мемориал» ликвидировали в декабре 2021 года. На судебном заседании указано, что Центр «осуществляет свою финансовую деятельность непрозрачно». Центр штрафовали за нарушение закона об иноагентах. Также отмечалось, что, по мнению Генпрокуратуры, «Мемориал»* демонстрирует «устойчивое пренебрежение к Конституции РФ и законам». ЕСПЧ требовал приостановить ликвидацию центра, но в России решение суда не исполнили.

*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»