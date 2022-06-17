Абрамченко: Россия способствует вывозу украинского продовольствия через Азовское море

Вице-премьер России Виктория Абрамченко в интервью Reuters рассказала о том, что Россия способствует экспорту зерна и масличных культур из Украины через контролируемые пункты на Азовском море. Кто поставляет эти продукты на экспорт, Абрамченко не объяснила.

Украинская сторона и мировое сообщество обвиняют Россию в создании продовольственного кризиса в мире из-за блокировки портов. Также российских военных обвинили в краже зерна и сельскохозяйственной техники из контролируемых регионов Украины.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко отвергла это обвинение. По ее словам, Россия не поставляет зерно из Украины.

«Россия обеспечивает «зеленый коридор» для зерна и любых других продуктов питания, таких как семена масличных культур, чтобы их можно было беспрепятственно экспортировать из Украины. Через Мелитополь или Бердянск», — сказала Абрамченко.

Сейчас Украина не может использовать Одессу для вывоза продовольствия: порт заминирован для защиты города. Однако по словам Абрамченко, Украина должна открыть заминированные морские пути в Одессу.

«Мы не можем предоставить «зеленый коридор» для Одессы, потому что Украина сделала все, чтобы этот порт не работал», — сказала Абрамченко.

Абрамченко добавила, что из-за ограничений на импорт иностранного оборудования России придется отложить реализацию некоторых проектов, связанных с климатом, но она останется в Парижском соглашении по климату.

«Россия глубоко интегрирована в мировую экономику, и есть некоторые виды оборудования, технологий, которых у России не было, мы их импортировали, — сказала она. — Америка и Европа сказали, что не будут торговать с нами — нам нужно время для диверсификации». Тем не менее в этом году, как и планировалось, стартует пилотный проект по торговле выбросами углерода на Сахалине, сказала Абрамченко. При этом российский метод учета выбросов углерода не соответствует Парижскому соглашению.