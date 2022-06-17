The Insider* рассказал о сотруднике ГРУ, который пытался внедриться в МУС

The Insider* опубликовал историю сотрудника ГРУ, который планировал внедриться в Международный уголовный суд. В качестве прикрытия он создал подставную личность бразильца, называл Путина «раковой опухолью» и ретвитил публикации Bellingcat о ГРУ.

Голландская разведка 16 июня сообщила о том, что предотвратила попытку агента российской военной разведки пройти стажировку в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге. Если бы ему это удалось, то он мог бы получить доступ к некоторым документам, что осложнило бы расследование возможных военных преступлений.

Настоящее имя разведчика — Сергей Владимирович Черкасов, а фальшивое — Виктор Мюллер Феррейра.

Расследователи выяснили, что он участвовал в двух престижных программах дублинского Тринити-колледжа и Школы передовых международных исследований (SAIS) Университета Джонса Хопкинса. До поступления в Тринити колледж он работал турагентом в Бразилии.

Бразилец завел блог о геополитике в 2017 году. В нем они критиковал Путина, обсуждал методы укрепления демократии в развивающихся странах и обсуждал поддержку организаций, способствующие миру в Африке.

В соцсетях он поддерживал Трампа, постил ссылки на публикацию Bellingcat о его коллегах-ГРУшниках. Настоящий Черкасов родился в Калининграде.

*The Insider Минюст России признал иностранным агентом.