ИТОГИ ДНЯ: 16 ИЮНЯ

ГЛАВНОЕ

Сегодня закончился визит в Киев глав Германии, Италии, Румынии и Франции. Как заявил по итогам их встречи с президентом Володимиром Зеленским глава офиса Зеленского Андрий Ермак, «Украина имеет стойкую поддержку международной коалиции». Первым пунктом поездки европейских лидеров стал пригород Киева Ирпень, который российские военные заняли в первые дни спецоперации, но потом покинули. После оккупации в городе обнаружились многочисленные жертвы среди мирного населения.

Как рассказал Зеленский, он обсудил продолжение и усиление обороны Украины, подходы к экономической поддержке Украины и послевоенному восстановлению, совместные возможности для борьбы с продовольственным кризисом, дальнейшее санкционное давление на Россию, а также будущее Европы и евроинтеграции Украины.

Главные итоги встречи:

Европейские лидеры поддержали заявку Украины на вступление в Евросоюз. «Украина часть европейской семьи», сказал канцлер Германии Шольц. По сообщению CNN, премьер Италии Драги выразил уверенность, что надежды Украины на членство в Евросоюзе «нельзя тормозить».

Президент Румынии сказал, что «предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине, Республике Молдова и Грузии в Европейском совете на следующей неделе является ключом к созданию прочного щита защиты наших ценностей».

Лидеры согласились, что мир может быть достигнут только на условиях Украины. Как заявил Драги, «мы хотим мира, но Украина должна себя защищать, и Украина должна выбирать условия мира, которые приемлемы для ее народа».

Президент Зеленский получил приглашение на встречу G7 (Россия была исключена из G8 в 2014 г. после аннексии Крыма).

Как сообщает Le Monde, Премьер-министр Италии Марио Драги сказал: «Италия хочет видеть Украину в Европейском Союзе. (…) Мы находимся на поворотном этапе нашей истории. Украинский народ каждый день защищает ценности демократии и свободы, которые лежат в основе европейского проекта, нашего проекта. Мы не можем затягивать и затягивать этот процесс [присоединения]. (…) Мы должны создать сообщество мира, процветания и прав, которое объединит Киев с Римом, Парижем, Берлином и всеми другими странами, которые разделяют этот проект».

Вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата будет рассмотрен на мероприятиях Евросоюза на саммите 23-24 июня.

Президент Франции Макрон признал, что его общение с Владимиром Путиным не дало результата, и после визита в Украину он стал это особенно ощущать. «Учитывая то количество часов, которые я провел в разговорах с ним, и учитывая то прозрение, которое есть теперь, когда я посетил Ирпень и Бучу – то я не только разочарован. Это не недостаточно сильное слово, учитывая то, до чего привели действие этого человека», – объяснил он.

«Лишь Украина, ее президент и парламент, украинский народ могут решить, что важно для них. – сказал канцлер Шольц. – Мы можем договариваться о мире только в их понимании. Это абсолютно понятно для меня… Россия не имеет права добиваться того, чего она хочет. Не могут быть исполнены российские требования, которые она предъявляет к Украине».

ЕСПЧ обязал Россию не допустить казни одного из осужденных иностранцев в Донецке. Европейский суд по правам человека в промежуточном решении заявил, что Россия не должна допустить смертной казни украинского военного Брахима Саадуна, осужденного в оккупированном Донецке как «наемника».

В решении суда отмечается, что Россия должна обеспечить неисполнение смертного приговора, объявленного Саадуну, а также гарантировать соблюдение к нему права на жизнь и запрета бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство отношения.

В результате авиаудара РФ по Лисичанску в четверг погибли по меньшей мере четыре человека, семь получили ранения. Как написал в своем Телеграм-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, «Днем орки с неба ударили по зданию, где скрывались люди. Уже из-под завалов извлечены четыре погибших. Семь ранены. Спасательная операция продолжается».

Гайдай также сообщил, что ВС РФ обстреляли профилакторий, в результате чего произошло разрушение здания. Вероятно, под завалами находятся люди. Поисково-спасательные работы там продолжаются.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил об обстреле состава с гуманитарной помощью от организации World Central Kitchen. Состав находится в Донецкой области, в районе города Покровска, уточняет«Настоящее время»*. В вагоне были продукты для центров «ЯМариуполь». Один вагон полностью потерян.

Двое американцев — Александр Дрюке и Энди Хьюн — попали в российский плен после боев в Харьковской области. По информацииThe Daily Telegraph, они сражались в одном из добровольческих соединений ВСУ на стороне Украины. В США сообщили, что следят за судьбой пленных.

РОССИЯ

Лавров (снова) заявил, что Россия не вторгалась на Украину

Россия проводит на Украине специальную военную операцию, она не вторгалась в соседнюю страну, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Би-би-си.

«Мы не вторгались на Украину. Объявили специальную военную операцию, когда у нас не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО», — сказал он.

Песков назвал лживыми вбросами сообщения СМИ о возможной мобилизации. По его словам, Путин не собирается объявлять о мобилизации в своем предстоящем выступлении на ПМЭФе.

ЭКОНОМИКА

Глава ВТБ Андрей Костин предложил ограничить работу иностранных банков в России. Как сказал Костин, «я бы ограничил деятельность сегодня иностранных банков в России – это я могу сказать, потому что по отношению к нам поступают несправедливо, в том числе, по отношению к нашему германскому банку».

Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC), боттлер Coca-Cola Co., не будет производить и прекратит продажи в РФ напитков Coca-Cola и других брендов компании.

В марте компания объявила о приостановке бизнеса в РФ, в частности, поставок ингредиентов для своих напитков для российского рынка.

В России Coca-Cola HBC принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков. В 2021 году Coca-Cola HBC увеличила продажи в России на 18,3%, до 373,3 млн коробов (в одном коробе около 5,7 литра, то есть продажи в РФ составили около 2,1 млрд литров).

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что автопрому РФ по силам создать подушки безопасности.

Как сообщает «КомерсантЪ», Россия испытывает проблемы с поставками железорудной продукции в Европу, хотя санкции этого не запрещают. Причиной падения экспорта стало разрушение логистических цепочек из-за войны в Украине. Производители железорудного сырья переориентируют поставки в Китай и говорят о необходимости строительства глубоководных портов на юге РФ, которые позволили бы сделать экспорт в Азию более рентабельным.

В своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что внешние экономические условия действительно «изменились надолго, если не навсегда». В этих новых условиях необходимо переосмыслить выгоды от экспорта, считает она.

«Мы, как страна, на текущий момент теряем участие в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, импорт — с премией. <…> Всегда считалось, что экспорт — это такая наша самоценность, у нас поступает валютная выручка в страну. Но если на этот экспорт не покупается импорт и если [средства] можно накапливать в активах в рискованной форме, нужно переосмыслить и наконец-то думать именно о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок», — сказала глава ЦБ.

РЕПРЕССИИ

Радио Свобода * с 2021 г. оштрафовали более чем на один млрд руб.

В отношении Радио Свободная Европа/Радио Свобода* с января 2021 г. составлены более тысячи протоколов за отсутствие маркировки материалов у ее проектов, сообщили в Роскомнадзоре (РКН).

Как заявил РКН, «с января 2021 года за отсутствие маркировки в отношении ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (российское юрлицо, созданное для распространения материалов девяти СМИ-иноагентов на территории РФ) и его генерального директора составлено 1044 протокола».

Мещанский районный суд Москвы заменил наказание пресс-секретарю Алексею Навальному Кире Ярмыш по «санитарному делу». Ей назначили реальный срок в колонии общего режима вместо условного. Сама Ярмыш сейчас находится не в России.

«По крайней мере теперь я перестану чувствовать себя белой вороной в компании коллег, половина из которых уже была заочно арестована», — написала Ярмыш в твиттере.

Из-за выставки творчества политзаключенных в московском «Открытом пространстве» возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве по мотивам политической ненависти. Поводом стала «демонстрация рисунков провокационного содержания против специальной военной операции на Украине».

14 июня в помещении ОП прошел обыск после заявления активистов движения SERB. Все картины были изъяты для проведения экспертизы — при этом официально было изъято 15 стикеров. На следующий день силовики пришли с обыском к волонтерке ОП Дарье Соболевой. Они искали флаги Украины и дискредитирующую ВС РФ информацию, но ничего не нашли.

В Шуе (Ивановская область) задержали журналистку France 24, снимавшую акцию с раздачей книг Джорджа Оруэлла «1984».

Также задержали переводчицу французской журналистки и ивановского активиста Сергея Веселова, который и раздавал книги. Активиста полицейские отпустили, а задержание девушек обосновали «несогласованной съемкой».

Журналистку RusNews Марию Пономаренко перевели в СИЗО-1 Барнаула

Пономаренко подозревают в «распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации» (ст.207.3 УК РФ). Следователи считают Пономаренко автором и администратором телеграм-канала «Цензуре нет», в котором написали о гибели укрывавшихся в мариупольском театре людей. Ей грозит до трех лет лишения свободы.





* Настоящее время внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.

* Радио Свобода внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.