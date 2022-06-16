113-й день боев: главное

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил об обстреле состава с гуманитарной помощью от организации World Central Kitchen. Состав находится в Донецкой области, в районе города Покровска, уточняет «Настоящее время»*. В вагоне были продукты для центров «ЯМариуполь». Один вагон полностью потерян.

Двое американцев — Александр Дрюке и Энди Хьюн — попали в российский плен после боев в Харьковской области. Они сражались в одном из добровольческих соединений ВСУ на стороне Украины. В США сообщили, что следят за судьбой пленных.

На Петербургском международном экономическом форуме глава ДНР Денис Пушилин заявил, что бои в Украине должны закончиться к концу года. При этом он добавил, что вооруженные силы республики и России не должны останавливаться на территориях Донбасса. Как пишет «Коммерсант», по мнению Пушилина, нужно установить контроль над всеми «русскими городами». Причиной он назвал дальнобойную артиллерию, которую использует Украина.

«Вы видите, что обстреливаются города и районы республики тем оружием, которое имеет достаточно серьезную дистанцию. Поэтому не исключено, что нам придется отодвигать еще дальше»,— уточнил глава ДНР.

В Херсонской области пообещали автоматически выдать российское гражданство всем детям, которые родились после 24 февраля. Об этом сообщило РИА Новости. По мнению The New York Times, это еще один шаг по укреплению российского контроля в регионе.

Замглавы области Кирилл Стремоусов сказал, что дети-сироты также будут зарегистрированы как граждане России.

Владимир Путин несколько недель назад подписал указы об упрощенной выдаче российского гражданства жителям Украины и ДНР.

Министр обороны США Ллойд Остин в Twitter сообщил о том, что провел «чрезвычайно продуктивную» третью встречу Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. К переговорам присоединилось рекордное число стран — 50.

«Растущее число участников этой группы — свидетельство ее влияния, и я рад, что к нам присоединились несколько новых стран, включая Эквадор, Грузию и Молдову», — сообщил Ллойд Остин.

Он также сообщил, что Германия планирует поставить три реактивные системы залпового огня и управляемые боеприпасы РСЗО, Словакия — вертолеты Ми и ракетные боеприпасы, США — HiMARS. США, Великобритания и Германия работают над поставками оружия дальнего действия. Канада, Польша и Нидерланды могут передать дополнительную артиллерию.

Разведка Британии сообщила, что все мосты через реку Северский Донец разрушены. Украине, вероятно, удалось вывести большую часть своих боевых частей, которые изначально удерживали город. Ситуация остается крайне сложной для украинских сил и мирных жителей.

Но и России теперь без мостов, скорее всего, придется навести переправу через реку, либо наступать на свои застопорившиеся фланги, чтобы превратить тактическую выгоду в оперативное преимущество.

Спецслужбы снова сообщают о неукомплектованности и разрозненности российских группировок. Некоторые российские батальонные тактические группы, обычно состоящие из 600–800 человек, смогли собрать всего 30 солдат.

Некоторые из сильных сторон России, такие как ее преимущество в количестве танков, становятся менее актуальными в этой ситуации: бои ведутся по большей части в городе небольшими пешими группами. Это, вероятно, объясняет невысокую скорость продвижения.

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что президент США Джо Байден пообещал предоставить военную помощь Украине на сумму 1 млрд долларов.

Сюда войдут средства береговой обороны, современные ракетные системы, артиллерия и боеприпасы для поддержки украинских операций. О поставках тяжелого вооружения объявили и в НАТО: новый пакет помощи согласуют с Украиной.

Эти вооружения будут иметь неоценимое значение для поддержки украинских операций, особенно во время более затяжных и тяжелых артиллерийских боев против российских войск на востоке.

Аналитики также сообщают, что российские войска нанесли наземные удары по Северодонецку и близлежащим населенным пунктам, но по состоянию на 15 июня не взяли город под полный контроль. Они также предприняли — в основном безуспешные — наступательные операции вокруг трассы Бахмут–Лисичанск, пытаясь перерезать украинские наземные пути сообщения с Лисичанском. Продолжается наступление на Славянск и Изюм.

Продолжаются бои северо-восточнее Харькова. Резервные позиции России укрепляются в Запорожской и Херсонской областях. В Черном море РФ приходится предпринимать оборонительные меры для усиления присутствия.

*«Настоящее время» Минюст России признал иностранным агентом.