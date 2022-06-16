Россия призвала Турцию отказаться от военной операции в Сирии

По данным ТАСС, спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сказал, что Москва призывает Турцию отказаться от военной операции в Сирии. Такое заявление он сделал по итогам 18-й международной встречи по Сирии в Нур-Султане.

Лаврентьев отметил, что решение о военной операции еще не принято.

«Мы обратились и обращаемся к нашим турецким партнерам с тем, чтобы они воздержались от проведения силовых операций на территории Сирии», — сказал Лаврентьев.

По его словам, это может привести к эскалации конфликта, «в том числе к вооруженному противостоянию». И проблемы нацбезопасности Турции можно решить с помощью взятия под контроль границ северных территорий.

«Это может стимулировать сепаратистские настроения так называемой автономной администрации северо-востока Сирии, в чем не заинтересованы ни Турция, ни Россия, ни Ирак, ни Иран», — добавил Лаврентьев.

Турецкое агентство «Анадолу» сообщило, что Иран, Россия и Турция, как страны-гаранты Астанинского формата, подтвердили приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии. Они также подчеркнули, что привержены Уставу ООН, который необходимо соблюдать и уважать.

Рост активности террористических группировок они осудили, но добавили, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, который осуществят сами сирийцы.

Участники переговоров договорились провести 19-ю Международную встречу по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане во второй половине 2022 года.

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 1 июня. Целью операции заявлено формирование 30-километровой зоны безопасности вдоль турецко-сирийской границы. После этой фазы, добавил Эрдоган, последуют новые фазы по зачистке от боевиков других приграничных районов.