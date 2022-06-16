Киев передал предложения по седьмому пакету санкций ЕС

Сегодня в Киев прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис. Они посетили Ирпень и провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинская сторона подготовила для них предложения по седьмому пакету санкций ЕС.

Шестой пакет санкций ЕС согласовал в начале июня. Сразу после этого началась работа над седьмым пакетом санкций. В него вошло постепенное эмбарго на нефть. Сейчас Украина предлагает отказаться от российского газа, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Помимо санкций, обсуждались поставки оружия в Украину, поддержка страны и заявка на вступление в ЕС.