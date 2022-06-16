«Медуза»* нашла мать срочника, который попал на видео с пленными

В конце марта появилось видео, на котором украинские военнослужащие стреляли под ноги российским пленным и допрашивали их. Одного из пленных — Ивана Кудрявцева — опознала приемная мать, пишет «Медуза»*.

Украинская сторона пообещала провести расследование инцидента, но о его результатах не сообщалось. Видео было снято у села Малая Рогань Харьковской области.

Иван Кудрявцев из города Называевск Омской области, ему 20 лет. На срочную службу его призвали в октябре 2021 года. На службу его отправили в Смоленскую область, в часть под городом Ельня. Он подписал контракт в декабре 2021 года, до начала боев в Украине.

«Он хотел быть контрактником. Ему предложили на службе получить автомобильные права, Иван отказался: «Хочу с автоматом ходить». Нравилось ему стрелять — войнушка. Старшему мальчишке тоже контракт предлагали — он отказался. Племянник контракт заключил — и в Москве служит. Иван думал, что так будет. Про войну он вообще не говорил», — рассказывает Нина.

Нина — так просила называть ее мать солдата, опознала своего приемного сына по голосу, а после того, как сняли мешок с головы, и по лицу. Военные сообщили ей, что сын пропал без вести во время прохождения срочной службы. При этом как он подписал контракт они объяснить не могут.

*«Медузу» Минюст признал иностранным агентом