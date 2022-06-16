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Суд назначил пресс-секретарю Навального реальное наказание

16.06.2022

Кира Ярмыш была осуждена по «санитарному делу»

Как сообщила в своем Twitter пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, Мещанский районный суд Москвы заменил ей ограничение свободы на реальный срок — девять месяцев в колонии общего режима, уточняет ОВД-инфо*.

Приговор по «санитарному делу» вынесли 16 августа 2021 года. Ей назначили наказание в 1,5 года ограничения свободы за то, что она якобы подстрекала к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК с применением ч. 4 ст. 33 УК). В августе Ярмыш покинула Россию. В марте ее объявили в розыск. 

«Санитарное дело» начали после митинга в поддержку Навального 23 января 2021 года. По нему проходили Любовь Соболь, Николай Ляскин, Олег Навальный, Люся Штейн и другие активисты. 

«Только что суд заменил мне ограничение свободы на колонию общего режима по «санитарному делу». По крайней мере теперь я перестану чувствовать себя белой вороной в компании коллег, половина из которых уже была заочно арестована», — написала Ярмыш.


*ОВД-инфо Минюст признал иностранным агентом.



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