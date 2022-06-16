CNN: заявка Украины на членство в ЕС может разозлить Путина

CNN анализирует перспективы вступления Украины в ЕС. Заявка Киева может разозлить президента России Владимира Путина. Также не исключено неожиданное решение ЕС.

Заявку на вступление в ЕС Зеленский направил 28 февраля. Спустя почти четыре месяца в Евросоюзе не приняли решение о статусе Украины. По предварительным данным окончательное решение о том, можно ли будет считать страну государством-членом, будет обнародовано 17 июня.

Проевропейские протесты были в Украине в 2013 году. Но тогда власти приняли более близкие отношения с Россией, которая в 2014 году аннексировала Крым и начала операцию на Донбассе.

В ЕС не исключают, что по политическим и процедурным причинам в итоге Украину могут включить в Союз. Однако европейские лидеры говорили о том, что процесс вступления в ЕС может занять годы.

Согласно требованию ЕС, вступление Украины может начаться только после окончания боев, и только тогда, когда институты страны смогут соответствовать критериям, необходимым для вступления в ЕС. При этом сами критерии — не совсем прозрачны. Страна должна иметь свободный рынок, институты, поддерживающие европейские ценности, в государстве должно быть верховенство прав человека и устойчивая демократия. После члены ЕС должны одобрить заявку страны и ратифицировать включение ее в Союз.

С начала боев ЕС и все 27 его членов широко поддерживали Украину. Однако есть некоторые страны, которые годами ждут включения в Союз, а значит быстрое присоединение страны, в которой идут бои, вызовет вопросы.

У Украины есть проблемы с коррупцией, также трудно предсказать, улучшится ли нынешнее положение или ухудшится в предстоящие годы. Некоторые официальные лица ЕС также выразили опасения, что неизвестно, как будут выглядеть права человека в Украине после войны . Некоторые члены ЕС опасаются, что большая часть бюджета ЕС пойдет на восстановление страны после военных действий. Другие отмечают, что втягивать Киев в долгие переговоры — не лучший способ поддержать страну в данный момент.

В Москве отмечали, что вступление в ЕС было бы равнозначно вступлению в НАТО. По поводу расширения НАТО Россия уже говорила о том, что ответит. Поэтому тот факт, что Украину тепло принимает столь тесно связанный с Альянсом Европейский Союз, несомненно будет рассматриваться Путиным как акт агрессии.

Вероятно, что вступление в ЕС продлится не один год. Но ЕС имеет долгую историю совершения неожиданных действий, даже на протяжении всего этого кризиса.

Сегодня в Украину прибыли главы Германии, Франции, Румынии и Италии. Темой переговоров станет членство страны в ЕС и дальнейшая поддержка Украины.