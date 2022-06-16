Великобритания включила патриарха Кирилла в санкционный список

«Ведомости»‎ пишут, что МИД Британии ввел новые персональные санкции против россиян. В санкционный список включили патриарха Кирилла.

Помимо него персональные санкции ввели против уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Она, по мнению МИДа, причастна к принудительному перемещению и усыновлению украинских детей.

За «заключение контракта с правительством России на поставку грузов и авиационных запчастей для Мьянмы под санкции попал президент и члена совета директоров группы компаний «Волга-Днепр» Алексей Исайкин.

Пророссийские руководители Херсонской области Украины также теперь не смогут работать с Великобританией и въезжать в страну.

«Сегодня мы нацеливаемся на пособников и виновников путинской войны, которые принесли Украине невыразимые страдания, включая насильственное перемещение и усыновление детей. Мы не устанем защищать свободу и демократию и оказывать давление на Путина, пока Украина не добьется успеха», — сказала глава британского МИД Лиз Трасс.

В начале июня ЕС планировал включить патриарха Кирилла в шестой пакет санкций, но позже по требованию Венгрии его из списка убрали.