Суды Москвы зарегистрировали протоколы на Фейгина* и Пархоменко*

Как сообщил правозащитник и адвокат Павел Чиков, протокол на Сергея Пархоменко* зарегистрировали в Тверском суде. В отношении бывшего адвоката Марка Фейгина** материалы по той же статье принял Хамовнический суд Москвы.

Их обвинили в нарушении порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента (ст. 19.34.1 КоАП РФ).

*Сергея Пархоменко Минюст внес в реестр иностранных агентом 22 апреля 2022 года.**Марк Фейгин в 2018 году лишен статуса адвоката. Минюст признал его иностранным агентом 8 апреля 2022 года.