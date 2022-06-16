Песков посоветовал не задавать вопросы о ядерной войне

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос журналиста о возможности ядерной войны заявил, что лучше такие вопросы не задавать. В то же время на Петербургском международном экономическом форуме на сессии «Диктатура неолиберализма глазами российских соотечественников за рубежом»‎ представитель МИД Мария Захарова обвинила Запад в «ядерной антироссийской истерии»‎.

Песков сказал, что «в наши дни средства массовой информации должны быть достаточно профессиональными, чтобы не задавать таких вопросов, а те, у кого берут интервью, должны быть достаточно мудрыми, чтобы на такие вопросы не отвечать»‎, — сказал Песков.

Мария Захарова на ПМЭФ рассказала, что во всем виноват Запад.

«Вспыхнувшая на Западе несколько месяцев назад ядерная антироссийская истерия наглядно свидетельствует, что либерализм, доведенный до абсурдистского состояния, незаметно приобретает приставку «нео-» и во многом становится уродливой карикатурой на самого себя»‎, — написала в своем докладе представитель МИД.

Она также добавила, что на Россию наложили беспрецедентное число санкций, Запад планирует незаконно украсть активы россиян, которые «даже не связаны»‎ с государством. На Форуме, по ее словам, вместе с Россией те, что «ощутил на себе в полной мере, что такое проявления радикального либерализма в сочетании с подогреваемой в странах Запада фактически на государственном уровне русофобией»‎.