Защита Сафронова доказала законность полученных «шпионских» доходов

Свидетель из близкого окружения журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене (ст.275 УК РФ) подтвердил, что его доходы были легальными. За процессом следит в Мосгорсуде «Коммерсант».

По версии ФСБ, эти доходы — 248 долларов — подтверждали сотрудничество журналиста с зарубежными спецслужбами из корыстных побуждений. Однако Ивану Сафронову не дали заявить несколько ходатайств в суде: их изъяли у него в СИЗО.

«Свидетель дал показания о реальных источниках финансирования поездок Ивана Сафронова за границу и тех трат, которые сотрудники ФСБ связывали с вознаграждением за его несуществующую шпионскую деятельность»,— пояснил адвокат Сафронова Дмитрий Талантов.

По поводу изъятых ходатайств адвокат Сафронова сказал, что защита просит суд посодействовать в их возвращении. Однако суд попросил продублировать ходатайства.

Ивана Сафронова обвиняют в двух эпизодах сотрудничества с разведслужбами Чехии и Германии. По одному из дел он якобы действовал совместно с политологом, гражданином России и Германии Демури Ворониным.