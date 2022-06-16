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#Новости

Американская Baker Hughes больше не будет обслуживать СПГ-проекты в России

16.06.2022

Речь идет о проектах «Сахалин-2», «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2»

«Коммерсант» сообщил о том, что американская Baker Hughes больше не будет обслуживать все российские СПГ-проекты. Компания отзывает сервисных и проектных инженеров. Компани также прекращает отгрузку оборудования, в том числе газовых турбин, от которых напрямую зависят сроки строительства первой линии «Арктик СПГ-2».

С проектов «Ямал СПГ» НОВАТЭКа и «Сахалин-2» «Газпрома» Baker Hughes отзывает инженеров по сервису ключевого оборудования. С «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа компания отзывает проектных инженеров. 

Как сообщил источник среди компаний-контрагентов, это, фактически, ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования. Доставить запчасти будет также крайне проблематично. 

По словам Юри Мельника, главы направления «Водород и энергоэффективность» Центра энергетики школы управления «Сколково», что производство турбин, которые используются на Сахалине и Ямале, в России не локализовано..



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