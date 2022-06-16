Макрон, Драги и Шольц прибыли в Киев спецпоездом

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц прибыли в Киев спецпоездом. Об этом сообщили в Telegram-канале «Укрзализницы».

Как пишет РИА Новости, лидеры Германии, Италии и Франции обсудят с президентом Украины Владимиром Зеленским будущую помощь и перспективы вступления страны в ЕС. Еврокомиссия должна завтра представить окончательное решение о вступлении Украины в ЕС. По мнению RTVi, такой визит должен показать единство в ЕС.

Агентство DPA уточняет, что ночная поездка трио на поезде была запланирована на несколько дней. Но официально это не было подтверждено по соображениям безопасности. Шольц вылетел в Польшу в среду вечером. Из приграничного города Перемышль девятивагонный состав с лидерами отправился около полуночи в Киев. Президент Румынии Клаус Йоханнис должен был присоединиться к группе, но выбрал другой маршрут.

Украину ранее посетили премьер-министр Албании Эди Рама и премьер-министр Черногории Дритан Абазович. Они провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эммануэль Макрон вчера был в Молдове, где обсуждал усиление связей между республикой и Францией.