ИТОГИ: ДНЯ: 15 ИЮНЯ

Главным событием 15 июня стало открытие Петербургского международного экономического форума 2022 (ПМЭФ). Его слоганом заявлено «Новый мир — новые возможности», хотя слоган и вызывает вопросы из-за запрещенного в РФ (в другом значении) слова «мир».

Как и всякое публичное мероприятие военного времени, Форум окружает некая аура секретности. Неизвестно число участников Форума: первоначально было заявлено о приглашении 190 гостей, потом цифра из-за отказов стала уменьшаться, и, по данным организатора Форума Росконгресса, подтвердили свое участие представители только 69 стран. В пресс-релизе среди прочих перечисляются Австрия, Великобритания, Германия, Франция. Представлены ли действительно эти страны – неизвестно. Финляндия, которая также упоминается в пресс-релизе Росконгресса, официально отказалась участвовать в Форуме, объявив об этом публично. Как пишет Bloomberg, Форум стал «токсичным» для международных компаний из-за санкций против России и боевых действий в Украине.

Секретность делает Форум немного похожим на не совсем легальную встречу представителей наркобизнеса. «Форбс» пишет, что не только некоторые западные, но и российские бизнесмены, попросили организаторов не указывать на бейджах их принадлежность к той или иной компании, опасаясь попасть под санкции. «Ни один топ-менеджер иностранной компании не захочет фотографироваться на ПМЭФ в этом году», — сказал Bloomberg Крис Уифер, генеральный директор Macro-Advisory Ltd.

Кто совершенно не опасается фотографироваться в Петербурге – это представители террористической организации Талибан*, как всегда, дефилирующие в своих эффектных одеждах и, вероятно, выполняющие на Форуме ту же роль, которая отведена в балете Чайковского экзотическому индийскому радже.

Точно так же механическую куклу из балета Чайковского косплеит и диковинка Форума «Дуняша». «Дуняша» продает кофе, ее почему-то называют роботом, хотя это всего лишь манекен с голосовыми функциями. Заказ и оплата происходят, как в обычном европейском Макдональдсе, через терминал, при этом, как понятно из видео, «Дуняша» толком не умеет распознавать речь, да и со своей речью у нее проблемы. «Я знаю много интересных фактов», – обещает «Дуняша». После чего говорит: «Северная столица входит в топ-20 самых посещаемых туристами городов мира», – и замолкает.

(Как стало известно, манекен-плейер «Дуняша» обошлась организаторам Форума в 10 млн руб. ($167 тыс) и разрабатывалась в сотрудничестве со «Сколково».)

Другими дисфункциональными экспозициями Форума являются «Отечественное автомобилестроение», стенд Белгородского аэропорта, который закрыт с начала военных действий. Стенд «Газпром нефти» посвящён Арктике — он выполнен в виде гигантского ледяного куба, на который проецируют виды арктической природы и ее обитателей. Деловой аспект куба не совсем понятен, потому как известно, что своих технологий для добычи нефти в Арктике у России нет, и санкции делают эту миссию невыполнимой.

Компенсацией политического и делового значения Форума в 2022 г. стала обширная «культурная» программа, в концертах выступят гении российской попсы Пресняков и Лепс, а также политически надежные исполнители классической музыки Денис Мацуев и Валерий Гергиев. Как и положено во время боевых действий, не обошлось и без «военной цензуры»: приглашенная ранее выступать группа Би-2 за свои антивоенные настроения получила вежливый отказ.

За недостатком западных гостей функции ВИП выполняют представители Венесуэлы и Мьянмы, сами находящиеся под санкциями. Кроме того представлены Египет, Турция, Центрально-африканская республика и некоторые из республик бывшего СССР. Однако было бы наивным думать, что Форум станет всего лишь очередным политическим шоу. Так, в нем принимает участие Американская торговая палата в России, ну и значение личных встреч в пост-санкционном мире возрастает. В нем каждое обсуждение торговой сделки по сути должно включать в себя и деликатное обсуждение вопроса, как обойти санкции. Доверять это переписке и мессенджерам было бы неразумным.

В любом случае, главным событием Форума заявлено выступление президента Путина 17 июня, на котором, как уже анонсировано в прессе, он провозгласит «новый мировой порядок». По этому поводу, некоторые западные бизнесмены уже сообщили Bloomberg, что намерены покинуть Форум ранее, чтобы случайно не оказаться в одном помещении с российским президентом.

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ:

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной и гуманитарной помощи на $1 млрд.

В него войдут дополнительные артиллерийские вооружения и боеприпасы, ракетные системы, а также питьевая вода и медицинские изделия

«Газпром» снизит прокачку по «Северному потоку» до 67 млн куб. м в сутки.

Причиной этого стала остановка еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая». Ремонт двигателя невозможен из-за санкционных ограничений.



Директор департамента «Аэрофлота» арестован по делу о мошенничестве.

Хорошевский суд Москвы отправил под арест директора департамента планирования и развития парка воздушных судов компании «Аэрофлот» Михаила Минаева. Минаев проходит фигурантом дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В мае по аналогичному обвинению был заочно арестован бывший замдиректора «Аэрофлота» по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов.

Нацполиция Украины предотвратила теракт против руководства страны.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. По его данным, с начала военных действий сотрудники Национальной полиции задержали более 800 человек, подозреваемых в диверсионных действиях.



* Талибан признан в РФ террористической организацией.