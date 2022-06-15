112-й день боев: главное

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что Украина может перестать существовать через два года.

«Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через 2 года. Иначе предстоящей зимой просто замерзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже всё равно — они настолько вложились в проект «анти-Россия», что всё остальное для них пустяк…» — написал он.

На его высказывание отреагировал в Twitter советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

«Если бы российский империализм имел лицо, то это было бы Медведев. Маленький человек с огромной неуверенностью, который сыплет ядом на Украину или угрожает миру как единственный способ самоутвердиться. Украина была, есть и будет. Вопрос в том, где будет Дмитрий Медведев через два года», — высказался он.

В контролируемом Россией Херсоне заявили о возобновлении работы порта. РИА Новости сообщило, что порт готов к перевалке грузов, в том числе и зерна.

The Insider выяснил, что в Чечне угрозами насильно заставляют ехать «добровольцев» в Украину. Журналисты пишут, что настоящих добровольцев почти не осталось, и силовики запугивают, пытают, угрожают людям, чтобы они ехали на фронт. Жители сообщают, что шансов отказаться практически нет, и только некоторым удается сбежать из региона. Были и случаи угроз уголовным преследованием тех, кто отказывался ехать. Людям инкриминируют «террористические» статьи.

Руководство республики 7 июня объявило, что в Украину отправилось больше восьми тысяч человек, 1360 из них — добровольцы. Сотрудники чеченской правозащитной ассоциации «Вайфонд» сообщили журналистам, что пришли десятки обращений из республики по поводу незаконных попыток отправить мужчин в Украину.

«Кавказ.Реалии»* сообщает, что после возвращения в Чечню многие участники боевых действий лишены медпомощи и поддержки со стороны властей. Об этом в обращении к главе региона Рамзану Кадырову заявили трое предполагаемых участников боевых действий.

В Институте изучения войны по итогам 14 июня рассказали о начале учений в Беларуси. Однако маловероятно, что страна присоединится к российским войскам в Украине. Начальник тыла Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майор Андрей Бурдыко заявил, что учения нужны для тренировки командных навыков в «динамично меняющихся условиях».

В ISW также сообщают, что вероятнее всего российские власти ускоряют аннексию территорий Украины и создают политические и административные условия для контроля.

На Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) показали карту с предполагаемой схемой «административно-территориального» раздела Украины. План рассчитан на 3-5 лет. Предлагаемая схема делит украинские области на российские «территориальные округа» и предлагает способ, с помощью которого российские власти надеются включить украинскую территорию в Россию.

По мнению советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, Россия планирует аннексировать оккупированную Донецкую область уже к 1 сентября 2022 года.

Помимо этого в России продолжают пополнять резервы призывников и потенциальных контрактников. В ISW считают, что из-за нехватки бойцов в ЧВК, в том числе «Вагнера», будут принимать людей с «правонарушениями».

Продолжается борьба за комбинат «Азов». По данным РИА Новости, по открытому гуманитарному коридору вышел один человек. Всего на комбинате остаются несколько сотен мирных жителей.

Между Северодонецком и Лисичанском уничтожены все мосты. Это, вероятнее всего, изолирует оставшихся украинских защитников в городе от критически важных линий связи. Российские войска готовятся к наступлению к юго-востоку от Изюма и к западу от Лимана в направлении Славянска. Продолжается наступление к востоку от Бахмута и возле Харькова.

Минобороны Великобритании опубликовало данные разведки. Спецслужбы считают, что российские военные контролируют большую часть Северодонецка. Российская тактика ведения боевых действий в городах, основанная на интенсивном использовании артиллерии, нанесла значительный ущерб городу.

Подразделения ВСУ вместе с несколькими сотнями мирных жителей укрываются в подземных бункерах на комбинате «Азот», в промзоне.

Российские силы, вероятно, закрепятся на комбинате и вокруг него, в то время как украинские военные смогут укрываться под землей. Это временно помешает России перевести свои подразделения на другие направления.