Алексей Навальный подтвердил, что находится в ИК-6

Алексей Навальный сообщил в Telegram, что его действительно перевели в ИК-6 «Мелехово». Этапировали его вчера.

Теперь политик отбывает наказание в колонии строгого режима.

«Космическое путешествие продолжается — я пересел с корабля на корабль. Я на карантине, поэтому рассказать особо нечего», — написал Навальный.

Он рассказал, что сложности возникли с перевозкой книг. Пока все хорошо.

Навального не нашли вчера в ИК-2 его адвокаты. Сторонники начали искать его, и только к вечеру РИА Новости сообщило, что его перевели в ИК-6. Дмитрий Песков сказал, что Кремль не отслеживает перевозку заключенных.



