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#Новости

Алексей Навальный подтвердил, что находится в ИК-6

15.06.2022

Сейчас он находится на карантине

Алексей Навальный сообщил в Telegram, что его действительно перевели в ИК-6 «Мелехово». Этапировали его вчера. 

Теперь политик отбывает наказание в колонии строгого режима. 

«Космическое путешествие продолжается — я пересел с корабля на корабль. Я на карантине, поэтому рассказать особо нечего», — написал Навальный. 

Он рассказал, что сложности возникли с перевозкой книг. Пока все хорошо.

Навального не нашли вчера в ИК-2 его адвокаты. Сторонники начали искать его, и только к вечеру РИА Новости сообщило, что его перевели в ИК-6. Дмитрий Песков сказал, что Кремль не отслеживает перевозку заключенных. 



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