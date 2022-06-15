Европейский союз планирует подать в суд на правительство Великобритании

По информации The Independent, Брюссель объявил о возбуждении судебного иска против правительства Великобритании. Причиной стали высказывания премьер-министра Бориса Джонсона о его планах изменить часть соглашений по Брекзиту.

О будущем разбирательстве рассказал журналистам вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович. По его словам, правительство Британии решило в одностороннем порядке нарушить международное право.

Премьер-министр опубликовал законопроект, который даст министрам широкие полномочия для отмены элементов протокола Северной Ирландии. Проект также предполагает новые полномочия по налогам и государственным субсидиям, которые не будут согласовывать с Брюсселем.

«Нарушение соглашения, которое защищает мир и стабильность в Северной Ирландии, соглашения, достигнутого совместно всего три года назад. Не должно быть никаких сомнений: нет ни юридических, ни политических оснований для одностороннего изменения международного соглашения», — сказал Шефчович.