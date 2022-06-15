Песков отреагировал на перевод Навального

Как пишет «Интерфакс», пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на этапирование Алексея Навального. По его словам, в Кремле не разделяют опасений защиты по поводу точных данных местонахождении политика.

«Отслеживание местоположения осужденных, этапирования их по разным учреждениям пенитенциарной системы не входит в прерогативы Кремля», — заявил Песков.

В Gulagu.Net рассказали о колонии ИК-6 в Воронежской области. Именно сюда этапировали вчера Навального, по информации РИА Новости. Точные данные о местонахождении политика требуют предоставить общественности адвокат, сторонники и литовский МИД. Как пишет DW*, освободить политика, раскрыть данные о его местонахождении и состоянии здоровья потребовала глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.

«Данные о переводе Навального в пыточную «Мелехово» подтвердились, Алексея перевели «размораживать» ИК-6 УФСИН по Владимирской области, где в медсанчасти капо-активисты до последнего времени били, пытали и насиловали заключённых с целью «кодировки» и обеспечения послушного поведения под угрозой разоблачения факта насильственных действий в извращённой форме и перевода в низшую касту в среде заключённых», — рассказали правозащитники.

По их данным, судьбу Навального курирует один из самых надежных агентов Управления М ФСБ России генерал-майор внутренней службы Алексей Гиричев. Правозащитники добавили, что он участвовал в пыточном конвейере в Иркутских СИЗО-1, СИЗО-6, а после — ИК-15 и ИК-6. Во Владимирской колонии он курирует «внутрикамерную разработку».

*DW Минюст России признал иностранным агентом.