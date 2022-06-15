Ликвидированный «Комитет против пыток»* продолжит работу

На прошлой неделе вечером 10 июня Минюст внес «Комитет против пыток»* в реестр НКО – иностранных агентов. Правозащитники объявили о ликвидации организации. Но сегодня сообщили о продолжении работы только как «Команда против пыток».

Решение о ликвидации далось нелегко, сообщили в Telegram организации. Но благодаря поддержке общественности команда осталась и намерена продолжать работу, «противостоять пыткам в России — не останавливаться перед лицом абсурдных решений Минюста, а работать с удвоенной силой».

По подсчетам организации, благодаря их работе удалось добиться 298 миллионов рублей компенсаций пострадавшим, привлечь к ответственности 159 виновных в пытках.

«Мы намерены привлечь к ответственности каждого, кто, будучи облеченным властью, позволил себе применять насилие. Спасибо, что поддерживаете нас на этом пути!» — добавили в Команде.

Руководитель Команды Сергей Бабинец написал, что «Комитет против пыток»* получил признание у граждан, коллег по цеху, международных организаций, даже у сотрудников правоохранительных органов. И впереди у Команды много работы.

*«Комитет против пыток» Минюст России признал НКО – иностранным агентом.