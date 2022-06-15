В Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум

Сегодня в Санкт-Петербурге открылся юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Среди участников в этом году представители признанного террористическим в России движения «Талибан»*. Среди гостей форума также лидеры ЛДНР, пранкеры Лексус и Вован, а в качестве особого гостя заявлена Египетская делегация.

РИА Новости, сообщили, что на площадку форума прибыли замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана и глава афганской дипмиссии, временный поверенный в делах Афганистана в России Джамал Насир Гарвал. По данным «Делового Петербурга», Афганистан хочет закупить у России 2 млн тонн пшеницы и 5 тысяч тонн нефти.

Всего на форуме заявлено на официальном сайте больше 13500 участников из 141 стран. Однако, по информации «Ведомостей», участие 10 июня подтвердили только 127 зарубежных делегаций. Сегодня сообщили о высокопоставленных гостях из 40 стран мира. На пленарном заседании должен выступить Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пишут «Ведомости». По видеосвязи будут выступать лидер Китая Си Цзиньпин и президент Египта Абдель Фаттах Сиси. После этого произойдет «живое общение» — ответы трех лидеров на вопросы участников ПМЭФ.

Встреча Путина с главами ДНР и ЛНР не предусмотрена графиком, но возможна «на ногах» в ходе саммита. Среди участников будет член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик, а также новый президента Армении Ваагн Хачатурян.

Неделю назад среди участников форума значились представители Великобритании, Китая, США, Франции, Италии, Германии, Нидерландов, рассказывал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. Теперь речь идет только об участниках их «дружественных стран».

ПМЭФ должен был стать заменой экономическому форуму в Давосе. Но большинство участников все же из Казахстана, Индии, Египта и других «дружественных» стран. А 16 июня состоится отдельная сессия Россия-Китай. На ней будут обсуждать расширение экономического и торгового сотрудничества. Такой российско-китайский деловой форум проводится в пятый раз.

«Деловой Петербург» также сообщает, что организаторы в этом году сэкономили на бумаге. Участники не получили программу форума в распечатанном виде: всю информацию администраторы рекомендуют искать на стойках информации и на сайте.

Лозунг форума «Новый мир — новые возможности». Даже «импортозамещение» планируют заменить на слово «импортонезависимость»: это, по всей видимости, должно поддержать идею форума. В отличие от прошлогоднего обсуждения пандемии, добавляют «Ведомости», в этом году в тренде санкции и все вопросы, связанные с ними.

*«Талибан» признан в России террористическим движением.Фото: Терещенко Михаил