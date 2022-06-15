Медведев засомневался, что Украина будет существовать

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале опубликовал новый пост. Он высказал сомнение, что Украина будет существовать на карте мира через два года.

«Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через 2 года. Иначе предстоящей зимой просто замёрзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже всё равно — они настолько вложились в проект «анти-Россия», что всё остальное для них пустяк…» — написал Медведев.

С начала боев в Украине Медведев поддержал введение смертной казни, угрожал ядерным оружием и ударами по «центрам принятия решений», требовал ужесточить законодательство об иноагентах, а критику решений российских властей из-за границы он требовал признать предательством

На прошлой неделе 7 июня он написал максимально абстрактный пост: «Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли». Кого или что он имел в виду, Медведев не объяснил.