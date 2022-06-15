В НАТО планируют увеличить военный потенциал

Reuters пишет, что в НАТО планируют повысить степень готовности вооруженных сил на фоне боев в Украине. С таким предложением выступил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после неформальных переговоров в Нидерландах с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидерами Дании, Польши, Латвии, Румынии, Португалии и Бельгии. Более детально эти планы будут обсуждать на саммите НАТО в Мадриде.

По словам Столтенберга, необходимо обеспечить более надежное и боеспособное присутствие в странах Альянса. Войсковые соединения должны быть приведены в боевую готовность, а оборудование и боеприпасы — заранее размещены.

О поставках Украине более дальнобойного оружия Столтенберг согласился, что необходимо поддержать Киев. Но подробности о будущих поставках он не сообщил.

«Украина должна иметь больше тяжелого вооружения, и союзники и партнеры по НАТО предоставили тяжелое вооружение... и они его наращивают», — сказал Столтенберг.

«Что касается вооружений, мы здесь едины в том, что крайне важно, чтобы Россия проиграла войну. И поскольку у нас не может быть прямой конфронтации между войсками НАТО и Россией, нам нужно сделать так, чтобы Украина могла вести эту войну, чтобы у нее был доступ ко всему необходимому вооружению», — добавил Рютте.