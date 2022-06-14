ИТОГИ ДНЯ: 14 июня

Как пишет РИА Новости, которое по этому случаю, даже сняло запрет на упоминание имени Алексея Навального в федеральной прессе, сегодня его перевели в ИК-6 строгого режима в поселке Мелихово Владимирской области. На этом закончилась долгая интрига с переводом Навального из ИК в ИК, которую усиленно создавали УФСИН и Кремль, без которого никто из официальных лиц Российской Федерации ничего по поводу Навального не может ничего сказать и даже думать.

После нового приговора, предписавшему Навальному колонию строгого режима, ИК в Мелихово уже предполагалось. За это время выяснилось, что ИК-6 – это «красная зона», то есть пыточная, и даже появились многие свидетельства тому от несчастных, там побывавших.

Однако, что отличает дело Навального от всех прочих – это полная секретность, хранимая до самого конца действия. Это и является новацией, возникшей уже после начала войны. В 1994 г. бывший капитан ВМФ Александр Никитин мог бродить по улице и комментировать свое следствие и процесс направо и налево (дело заключалось в том, что Никитин обнародовал экологически опасное загрязнение Белого и Баренцова морей).

Журналист Иван Сафронов, арестованный почти два года назад – и с тех пор так и сидящий в Лефортово – уже ничего комментировать не может: это государственная тайна. Не могут и его адвокаты.

С 2008 г. и нападения на Грузию все дела о «государственной измене» (ст. 275 УК) стали секретными с самого начала. По ним «изменницей» стала женщина из Сочи, которая отправила своему другу в Грузию смс, что через станцию проходят танки. Ровно сегодня по ст.275 суд Москве арестовал по обвинению в «госизмене» Екатерину Завалишину – в чем заключается «измена», вообще неизвестно ничего.

25 мая к 13 годам лишения свободы в Ростове-на-Дону был приговорен бывший бывшего военнослужащий по контракту Руслан Артыков. В чем виновен Артыков (и виновен ли он вообще) – никто в мире не знает.

29 апреля Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Севастополя Дмитрия Штыбликова и офицера Вооруженных сил РФ Александра Облоги, признав их виновными в госизмене (в чем именно «госизмена», никому не известно).

13 мая второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Казакова за государственную измену. В чем обвинялся Казаков – неизвестно, секрет.

6 мая в Москве по обвинению в «госизмене» арестован Виталий Кривошлык. В чем обвиняют Кривошлыка – тоже ничего не известно.

Всего на днях Верховный суд России подтвердил приговор бывшему доценту кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института (МАИ) Алексею Воробьеву по делу о государственной измене и покушении на контрабанду технологий. Воробьев приговорен к 20 годам лишения свободы (и снова, неизвестно, за что).

Ну и для того, чтобы картина стала совсем ясной: осужденный за госизмену в 2020 г. ученый-физик Роман Ковалев умер от рака через две недели после освобождения.

Законопроект, который находится в Госдуме (и будет, наверняка, принят), предусматривает наказание не только за передачу предметов двойного назначения (то есть, всего), и предоставление услуг иностранным организациям, но и физическим лицам. На практике, это означает, что все, имеющие знакомых иностранцев, – уже подозреваемые в «госизмене», а возможно, и обвиняемые.

Ну, собственно, ничего нового, все это проходили в 1920-30х гг. Страна вернулась в точку е2. Они снова хотят убить всех, и это уже бывало. Беда в том, что сейчас они будут убивать нас. А вот это уже очень неприятно.