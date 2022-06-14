111-й день боев: главное

Amnesty International опубликовала отчет после двух недель работы в Харькове. В городе отмечено неоднократное использование запрещенных боеприпасов. Россия не входит в конвенцию по запрещению такого оружия. Но его неизбирательное применение, которое привело к гибели мирных жителей, может быть квалифицировано как военное преступление.

Эксперты провели опросы свидетелей, изучили следы от взрывов в городе. Также медики показали стальные остатки, которые используются в кассетных боеприпасах: их извлекли из тел мирных жителей, попавших под обстрелы. Во время этих бомбардировок погибли не менее 62 человек, а 196 получили ранения. Всего в городе с 24 февраля погибли 606 человек, а 1 248 получили ранения.

В Брянской области обстреляли село Займище возле города Клинцы. Пострадало шесть человек, сообщил губернатор региона Александр Богомаз, у пострадавших осколочные ранения. Повреждено около 50 домов.

Россия передала Украине 64 тела погибших военных с завода «Азовсталь». Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.

В Северодонецке военные и мирные жители остаются заблокированными на территории комбината «Азот». «Известия» сообщали о 300-400 гражданских на заводе. По информации «Интерфакса», Минобороны готово организовать 15 июня гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей. Людей планируют вывозить в город Сватово, подконтрольный ЛНР, сообщил начальник национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Мизинцев добавил, что Украина просила организовать коридор в Лисичанск, контролируемый ВСУ. Однако в Минобороны РФ расценили это как попытку спасти попавшие в окружение подразделения.

Разведка Британии сообщила, что Россия продолжает наступление на Северодонецком направлении, пытаясь создать котел. Западная группа российских войск, вероятно, впервые за несколько недель немного продвинулась на харьковском направлении.

Российские расходы на оборону приближаются тем временем к 20% бюджета. Это позволяет постепенно мобилизовать военно-промышленную базу страны для удовлетворения требований, предъявляемых к ней боевыми действиями в Украине. Но из-за санкций отрасль может столкнуться с проблемами. Например, трудности могут быть в российском производстве высококачественной оптики и передовой электроники: это может подорвать усилия по замене оборудования, утраченного в Украине.

В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что Россия могла намеренно устроить теракты в Мелитополе и Бердянске, чтобы обвинить в этом украинских партизан.

Такие выводы аналитики сделали из заявления члена оккупационной администрации Запорожской области Владимира Рогова: сначала он сообщил о трех взрывах, а потом отказался от своих слов, назвав «взрывы» аварией на электростанции. В Запорожской области сообщалось о якобы заложенных взрывных устройствах, которые должны были сорвать День России.

В ISW также сообщают, что украинские войска оттеснили российские силы от Северодонецка, разрушив последний мост из Северодонецка в Лисичанск. Российские военные провели безуспешные наземные штурмы, пытаясь перерезать украинские наземные линии связи в районе Попасной и Бахмута. Не увенчались успехом для российской армии и наступательные операции к юго-востоку от Изюма и к северу от Славянска.

Ограниченное наступление началось к северо-востоку от Харькова, вероятнее всего — чтобы оттеснить украинские силы из зоны действия артиллерийского огня в российском тылу. Продолжаются бои в Херсонской области.

Глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев сообщил, что дополнительный призыв из-за «спецоперации» не потребуется.

«Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда», — цитирует сенатора РИА Новости.