МИД России ввел санкции против депутатов, военных и журналистов Британии

МИД России сообщил, что ввел персональные санкции против журналистов, депутатов Палаты общин, политологов и глав медиакорпораций Великобритании. Под ограничение попали авторы The Guardian, Times, BBC и других изданий.

Это стало ответным действием на санкций в «отношении ведущих журналистов нашей страны и глав компаний отечественного оборонного комплекса». Всего в санкционном списке 49 человек. Ограничения касаются представителей «оборонного лобби Великобритании» и журналистов, которые, по версии МИД, причастны к преднамеренному распространению лживой и однобокой информации о России и событиях на Украине и в Донбассе». Они же якобы разжигают русофобию в Британии.

Попавшие под санкции представители оборонного комплекса Великобритании участвуют в принятии решений о поставках вооружений в Украину.

Среди журналистов в санкционный список вошли корреспонденты Sky News, The Guardian, Daily Telegraph, Times, BBC, Channel 4 News, ITV, Daily Mail, Financial Times, Sunday Times. Журналистов и медиаменеджеров в списке 29 человек.