Госдума приняла поправки по ужесточению ответственности за госизмену

В Госдуме в первом чтении приняли поправки, ужесточающие наказание за госизмену. Теперь уголовная ответственность может грозить за публичные призывы «к осуществлению деятельности, направленной против безопасности российского государства». Реальный срок за подобное преступление может составить до четырех лет лишения свободы. Если данные призывы распространяются через СМИ или интернет, срок может вырасти до пяти лет.

Новые поправки в УК и УПК расширяют статью о госизмене. Поправки, по мнению парламентариев, необходимы для «защиты национальных интересов России от новых форм преступной деятельности и угроз государственной безопасности».

В рамках рассматриваемых поправок есть и уточнения к статье «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России». Теперь применять ее можно будет и в случаях, если такие преступления были совершены за пределами страны.

За участие россиян в вооруженном конфликте или военных действиях за рубежом против интересов России может грозить срок до 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей. Переход на сторону противника «в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники» будет также считаться госизменой.

К этому же понятию приравняли конфиденциальное сотрудничество с иностранными спецслужбами. Наказание за подобное преступление может составить до восьми лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Поправки также уточняют, что шпионажем будут считаться передача, сбор, похищение или хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил РФ, совершенные в условиях вооруженного конфликта. За вербовку наемников наказание составит 18 или 20 лет лишения свободы, если был завербован несовершеннолетний.

Поправки, в том числе о запрете на публичное распространение призывов «против безопасности России», будут пресекать «массовое распространение обращений к другим лицам в целях побуждения их к совершению противоправных действий в ущерб безопасности государства», считают парламентарии.