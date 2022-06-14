Полиция пришла на выставку работ политзаключенных в Москве

UPD: В «Открытом пространстве» проходят следственные действия, внутрь никого не пускают. Полиция проводит проверку по статьям о дискредитации ВС РФ и пропаганде «нетрадиционных» ценностей среди несовершеннолетних (ст. 280.3 УК РФ и 6.21 КоАП РФ).

В Telegram-канале «Открытое пространство» сообщили, что провокаторы из провластного движения SERB вызвали наряд полиции на выставку «Автономная зона». Экспозиция открылась 13 июня.

«Сначала приехали просто полицейские, потом приехал дознаватель. Сейчас они выслушивают позицию Гоши Тарасевича, который очень бурно пытается им рассказать, что здесь якобы как-то кого-то оскорбляют картины. Пока не очень убедительно», — рассказал «Новой газете. Европа» адвокат Сергей Тельнов.

На выставке были представлены работы тех, кто сидел и продолжает сидеть в тюрьмах, СИЗО и спецприемниках по политическим статьям. В день открытия гостей выставки приглашали писать письма петербургской художнице Александре Скочиленко, которую арестовали в апреле по обвинению в распространении «фейков» про российскую армию: она заменила ценники в магазине на листовки с новостями о боях в Украине.