Bellingcat*: в Украине повреждены 143 объекта культурного наследия

Команда журналистов-расследователей Bellingcat* сообщила о том, что с начала боев в Украине повреждено 143 объекта культуры. ООН сообщала, что ни один из шести культурных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО не пострадал. Украинская сторона обвинила Россию в уничтожении культуры, и такие удары, согласно международному праву, могут приравниваться к военным преступлениям.

Некоторые объекты в стране защищают: кураторы музеев стараются переместить предметы искусства, витражи во Львове закрывают металлическими листами, памятники в Одессе — мешками с песком.

После заявлений Путина, ставящих под сомнение идентичность и государственность Украины, обсуждаются и планы полного уничтожения культурного наследия страны. По словам Олеси Островской-Люты, директора культурного центра «Арсенал» в Киеве, «существует план по уничтожению украинской идентичности и культуры, если потребуется, вместе с украинцами физически»‎.

В Bellingcat* уточняют, что если нападения на исторические здания являются преднамеренными, это может быть приравнено к военному преступлению. При этом число поврежденных объектов подтверждает, что необходимость сохранения объектов культуры вряд ли учитывается при российских бомбардировках. Были и случаи, когда удары наносились по историческим зданиям, служившим укрытием для гражданских.

*Bellingcat Минюст России признал иностранным агентом.