Пресс-секретарь Навального не смогла найти его в ИК

Сегодня пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что политика увезли из ИК-2.
«Приехавшего к нему адвоката продержали на проходной до 14.00, а потом сказали: «Нет такого осужденного». Где Алексей сейчас и в какую колонию его везут — мы не знаем», — написала в Twitter Ярмыш.
Ярмыш уточнила, что ни адвокатам, ни родственникам о переводе заранее не сообщали.
«По слухам, его собирались переводить в колонию строгого режима ИК-6 «Мелехово», но действительно ли его везут туда и когда привезут, узнать пока невозможно», — добавила она.