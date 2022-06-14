Пресс-секретарь Навального не смогла найти его в ИК

Сегодня пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что политика увезли из ИК-2.

«Приехавшего к нему адвоката продержали на проходной до 14.00, а потом сказали: «Нет такого осужденного»‎. Где Алексей сейчас и в какую колонию его везут — мы не знаем»‎, — написала в Twitter Ярмыш.

Ярмыш уточнила, что ни адвокатам, ни родственникам о переводе заранее не сообщали.

«По слухам, его собирались переводить в колонию строгого режима ИК-6 «Мелехово»‎, но действительно ли его везут туда и когда привезут, узнать пока невозможно»‎, — добавила она.