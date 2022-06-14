The Guardian: из России уезжают миллионеры

The Guardian пишет, что из России могут уехать около 15 000 миллионеров, которые перестали поддерживать режим Владимира Путина после начала боев в Украине. Такие данные получили после анализа миграционных данных в Henley & Partners.

Эндрю Амойлс, глава исследовательского отдела New World Wealth, который собирал данные для Henley & Partners, считает, что миграция богатых россиян растет неуклонно каждый год в последние десятилетия. По его мнению, это раннее предупреждение о проблемах в стране. Он добавил, что подобные миграционные процессы часто предшествуют развалу стран.

Наибольшие потери состоятельных людей понесет Украина. К концу года страну покинут 2800 миллионеров (или 42%). По мнению исследователей, в этом году традиционные направления — США и Великобританию — опередит ОАЭ. В Эмираты к концу года переедут около 4000 миллионеров, а в Австралию — 3500. В Сингапур могут приехать 2800 человек, а в Израиль — 2500. Также среди возможных направлений для переезда все чаще рассматривают Мальту, Маврикий и Монако.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня опроверг информацию об оттоке состоятельных россиян. По его словам, неизвестно на чем были основаны такие выводы, пишет «МК»‎, и в России не замечают такую тенденцию.