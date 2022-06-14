Песков: Россия не будет выполнять решения ЕСПЧ по иноагентам

ЕСПЧ сегодня вынес решение по жалобе 73 НКО, признанных иностранными агентами. Россия должна выплатить каждой организации-заявительнице по 10 тыс. евро. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия не будет выполнять это решение. Соответствующий закон 11 июня подписал Владимир Путин .

«Здесь не может быть никакого комментария после известного нашего документа, который был подписан президентом. РФ не исполняет этих решений больше», — цитирует Пескова «Интерфакс» .

Россию исключили из Совета Европы 15 марта. По новому закону Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после этого срока. А назначенные ранее выплаты будут производиться только в рублях. По подсчетам ЕСПЧ, Россия должна заявителям около 74 млн евро.