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#Новости

Поклонская сообщила о новом назначении

14.06.2022

Она будет работать советником Генпрокурора России Игоря Краснова

Наталья Поклонская сообщила в своем Telegram-канале о том, что с сегодняшнего дня будет работать советником Генпрокурора России Игоря Краснова. Вчера Владимир Путин освободил ее от должности главы Россотрудничества. 

Поклонская сообщила, что теперь прекратит вести соцсети и какую-либо публичную деятельность. За комментариями она предложила обращаться теперь в Генпрокуратуру России.

«Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с федеральным законом «О прокуратуре РФ», — написала Поклонская. 



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