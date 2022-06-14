Поклонская сообщила о новом назначении

Наталья Поклонская сообщила в своем Telegram-канале о том, что с сегодняшнего дня будет работать советником Генпрокурора России Игоря Краснова. Вчера Владимир Путин освободил ее от должности главы Россотрудничества.

Поклонская сообщила, что теперь прекратит вести соцсети и какую-либо публичную деятельность. За комментариями она предложила обращаться теперь в Генпрокуратуру России.

«Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с федеральным законом «О прокуратуре РФ», — написала Поклонская.