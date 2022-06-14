ЕСПЧ: закон об иностранных агентах нарушает права человека

Как сообщил правозащитник Павел Чиков, сегодня ЕСПЧ признал, что закон об иностранных агентах нарушает права человека. Такие выводы получили 73 российских НКО, признанных иноагентами. Каждому заявителю Европейский суд постановил выплатить по 10 тысяч евро.

«После 9 лет ожидания 73 российских НКО наконец получили решение ЕСПЧ, подтверждающее то, о чем они говорили постоянно: закон об иностранных агентах и его применение противоречат Европейской Конвенции о правах человека», — написал Чиков.

Суд установил, что этот закон нарушает свободы ассоциаций, а само понятие «иностранный агент» признано необоснованным. «Агора» (основатель Павел Чиков), была одной из НКО-заявительницей, а адвокаты представляли более 20 организаций. Глава международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев уточнил, что суд согласился с доводами заявителей о том, что закон об иноагентах — непредсказуемый и препятствует правомерной работе гражданского общества.

«Это большая победа, но очень жаль, что ее пришлось ждать так долго, — отмечает Коротеев. — Суд признал нарушением и применение понятия «иностранный агент», и ограничения для таких организаций, как по деятельности, так и по отчетности, и принуждение к отказу от иностранного финансирования из-за введения ограничений. Кроме того, штрафы по закону об иностранных агентах признаны чрезмерными».

Жалобу от НКО-иностранных агентов ЕСПЧ коммуницировал в 2017 году. Организации представили суду единую позицию на возражение российских властей. Но за эти девять лет больше половины организаций были ликвидированы, а сам закон распространяется теперь и на физлиц.

Чиков добавил, что решение станет окончательным через 3 месяца, если стороны не обжалуют его в Большую палату. Все окончательные решения ЕСПЧ обязательны для государств-ответчиков, у них нет права выбирать, какие исполнять, а какие — нет. Президент России Владимир Путин 11 июня подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ с 15 марта 2022 года — в этот день Россию исключили из Европейского совета. ЕСПЧ будет рассматривать жалобы заявителей от России до 22 сентября.