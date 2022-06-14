Amnesty International обвинила Россию в применении запрещенных боеприпасов в Харькове

Amnesty International 13 июня опубликовала новый доклад, в котором организация обвинила Россию в военных преступлениях в Украине. Эксперты проанализировали нападения на Харьков. Выяснилось, что российские войска применяли запрещенные боеприпасы.

Эксперты установили, что из-за применения кассетных боеприпасов и ракет и мин неизбирательного действия в Харькове погибли мирные жители. По данным медуправления области, погибли с 24 февраля 606 человек, а 1 248 получили ранения. Люди погибали в своих домах, на улицах, детских площадках, в очереди за гуманитарной помощью, лекарствами или продуктами.

«Неоднократное применение широко запрещенных кассетных боеприпасов шокирует и является еще одним свидетельством полного пренебрежения к жизни мирных жителей. Российские силы, ответственные за эти ужасные нападения, должны быть привлечены к ответственности за свои действия, а жертвы и их семьи должны получить полное возмещение», — сказала Донателла Ровера, старший советник Amnesty International по реагированию на кризисные ситуации.

Россия не участвует в конвенции по запрещению кассетных боеприпасов и противопехотных мин, но международное право запрещает неизбирательные нападения и применение оружия неизбирательного характера в городах и против мирных жителей. Эти действия могут быть квалифицированы как военные преступления.

Массированные обстрелы были в основном в северной и восточной частях города. Медики предоставили экспертам Amnesty International извлеченные из тел мирных жителей характерные фрагменты стальных стержней, которые содержатся в кассетных боеприпасах. Исследователи обнаружили на детской площадке отличительные металлические шарики и другие фрагменты кассетных боеприпасов. Также были видны несколько небольших воронок в бетоне. В другой части города эксперты нашли части 220-мм реактивного снаряда «Ураган», который несет 30 суббоеприпасов — они застряли в асфальте. Подобные следы были и в окрестностях.

Всего исследовано 41 нападение на город. Только во врем этих бомбардировок погибли не менее 62 человек, а 196 получили ранения. Эксперты опросили 160 свидетелей за две недели в апреле и мае, изучили и другие свидетельства, фото и видеозаписи.