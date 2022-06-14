Bloomberg: два американских банка прекратили операции по госдолгу России

Два крупнейших американских банка JPMorgan Chase и Goldman Sachs остановили операции по госдолгу России, пишет Bloomberg. В этом месяце они еще проводили подобные операции, но это вызвало гнев сенатора США Элизабет Уоррен. Минфин США еще в начале июня постановил прекратить все операции с российскими средствами из-за запрета на новые инвестиции в Россию.

Минфин США 24 мая не продлил лицензию, благодаря которой Россия могла обслуживать госдолг в американских банках. Как уточняет Forbes, хранить российские бумаги и продавать нерезидентам США можно было, но нельзя было покупать их американским инвесторам. При этом запрет распространялся как на новые, так и на старые бумаги.

Несмотря на это торговля продолжалась, что вызвало недовольство сенатора Элизабет Уоррен.