110-й день боев: главное

По информации Генштаба ВСУ:

В Луганской области войска РФ пытались окружить подразделения ВСУ в районе Лисичанска, Приволья, Северодонецка и Боровского. Также в Луганской области шли боевые действия на направлениях населенных пунктов Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Почечное – Николаевка, Доломитное – Новолуганское. К изменению позиций они не;привели.

В Северодонецке ВС РФ продолжали штурм с целью установления полного контроля над городом. На восточной окраине Северодонецка шло наступление на украинские позиции в районе Метелкино, но без успеха.

Как подтвердил глава Луганской областной военной администрации Украины Сергей Гайдай, все мосты, ведущие через Северский Донец в Северодонецк, разрушены, однако часть города все еще находится под контролем ВСУ.

По его словам, эвакуировать оставшихся в городе жителей уже невозможно. Также Гайдай сообщил, что соседний Лисичанск, находящийся на другой стороне Северского Донца, подвергается сильным обстрелам.

По информации Минобороны РФ:

Российская авиация атаковала пункт управления ВСУ, радиолокационную станцию «Бук-М1» у Лисичанска, а также позиции украинских войск. Потери украинской стороны в Москве оценили в 120 человек.

ПВО сбили восемь украинских беспилотников в Николаевской и Харьковской областях, а также в ДНР и ЛНР. Ракетные войска нанесли удары по семи украинским установкам РСЗО.

По информации военного ведомства ЛНР:

Бои ведутся в промзоне Северодонецка, в них принимают участие подразделения ополчения ЛНР и полка чеченского спецназа «Ахмат». «Работать приходится аккуратно, так как на заводе находятся резервуары с химикатами, повреждение которых может оказаться фатальным», – говорится в пресс-релизе военного ведомства ЛНР.

По информации штаба территориальной обороны ДНР:

В результате обстрела в Буденновском районе Донецка, было убито трое и ранено четыре человека. Один из ударов пришелся на павильон рынка, внутри павильона все выгорело.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник выступил на открывшемся под Парижем международном военном салоне Eurosatory. Он заявил, что Франция вступает «в период военной экономики» и будет наращивать свое вооружение, пишет Ouest France.

Президент хочет пересмотреть закон о военных расходах на 2019-2025 гг., чтобы привести их в соответствие с угрозами в связи с текущей геополитической ситуацией – в частности, в связи с войной в Украине. Макрон также призвал Евросоюз разработать инновационную стратегию для укрепления европейской оборонной промышленности.

Советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украине необходимо получить одну тысячу 155-мм гаубиц и сотни других видов оружия и техники.

«Нам необходимо достичь паритета в тяжелом вооружении: тысячу гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, две тысячи единиц бронетехники, тысячу дронов», — написал Подоляк в Twitter.