За первые 100 дней войны экспорт энергоносителей принес России $98 млрд

Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) подготовил доклад, который показывает, что главным источником финансирования Россией военных действий в Украине является экспорт энергоносителей.

Основными покупателями российских нефти, газа, угля и прочих энергоносителей были страны Евросоюза. На них пришелся 61% всех доходов от энергетического экспорта. Главными потребителями стали Германия (свыше $12 млрд) и Италия (свыше $7 млрд).





Несмотря на то, что в абсолютных значениях экспорт энергоносителей из России за это время снизился на 15%, повышение цен – примерно на 60% – позволило достичь исторически рекордного уровня.

Закупки энергоносителей Китаем остались примерно на прежнем уровне ($12,6 млрд), однако некоторые европейские страны, наоборот, увеличили импорт энергоносителей из России. «Пока ЕС рассматривает возможность ужесточения санкций против России, Франция увеличила свой импорт и стала крупнейшим покупателем российского СПГ в мире», — подчеркнул аналитик CREA Лаури Милливирта.

Более того, основные поставки российской нефти морем (68%) производились судами, принадлежащими компаниям из ЕС, Великобритании и Норвегии, причем только греческими танкерами было перевезено 43%. Доля европейских компаний в поставках в Индию и на Ближний Восток доля была еще выше — 80%. При этом 97% танкеров были застрахованы всего в трех странах: Великобритании, Норвегии и Швеции.

Отказ Польши и Соединенных Штатов от покупки российских энергоносителей нанес по доходам России наибольший удар. Также резкого сокращения энергоимпорта из России смогли достичь Литва, Финляндия и Эстония — более чем на 50%.

