Восстановление авиатранспортной индустрии займет не менее трех лет

На организацию серийного производства российских самолетов «в нужном количестве» уйдет не менее трех-пяти лет, заявил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве военно-промышленный комплекс.

«За это время мы должны использовать свой шанс массово нарастить производство моделей МС-21, Superjet New и Ту-214, чтобы уже насытить рынок различным типажом самолетов ближнемагистральных и дальнемагистральных, — сказал Борисов. — К этому еще надо добавить Ил-96. Чтобы все перевозки осуществлялись на наших отечественных летательных аппаратах».

В конце февраля в ответ на вторжение в Украину Евросоюз запретил продажу самолетов и запчастей в Россию, затем к этому запрету присоединились Великобритания и другие страны Запада.

После этого импортные лайнеры российских компаний начали арестовывать за рубежом и возвращать их владельцам. Из 1367 самолетов, которые эксплуатируют перевозчики из России, за границей были арестованы 78, или около 10% от всех иностранных самолетов в стране. Москва пыталась договориться о выкупе самолетов с зарубежными лизингодателями, однако в итоге решила их просто присвоить. Как рассказал глава Минтранса Виталий Савельев, вернуть чужие самолеты Россия не может, поскольку это «означает оставить себя без авиации».

В апреле стало известно о cложностях с эксплуатацией одного из самых распроcтраненных ближнемагистральных самолетов российского производства Superjet, которые эксплуатируются с 2011 г. Глава «ИрАэро» Юрий Лапин предупредил о том, что из-за западных санкций авиакомпании не могут обеспечить ремонт и поддержание технической годности российско-французских двигателей SaM146, что в краткосрочной перспективе может привести к полной «остановке парка» Superjet.

Борисов сообщил, что в России планируют c 2023 г. выйти на производство «чисто отечественного» самолета Superjet New, не имеющего импортных деталей. Однако его производство составит всего около 20 штук в год. Правительство надеется получить в 2024 г. первые шесть машин среднемагистрального лайнера МС-21 также с отечественными двигателями, но не более того. Поэтому задачей является увеличение производства MC-21 быстрыми темпами — 12, 24, 32 лайнера в год.

Потребности авиатранспортной индустрии гораздо выше и, по оценке директора по маркетингу и продажам гражданской авиатехники корпорации «Иркут» Кирилла Будаева, данной еще в 2021 г., авиакомпаниям требуется 734 самолета Ил-114-300, Superjet 100 и МС-21.