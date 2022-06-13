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Восстановление авиатранспортной индустрии займет не менее трех лет

13.06.2022

За это время авиапром надеется создать «чисто российский самолет»

На организацию серийного производства российских самолетов «в нужном количестве» уйдет не менее трех-пяти лет, заявил в интервью РБК вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве военно-промышленный комплекс.

«За это время мы должны использовать свой шанс массово нарастить производство моделей МС-21, Superjet New и Ту-214, чтобы уже насытить рынок различным типажом самолетов ближнемагистральных и дальнемагистральных, — сказал Борисов. — К этому еще надо добавить Ил-96. Чтобы все перевозки осуществлялись на наших отечественных летательных аппаратах».

В конце февраля в ответ на вторжение в Украину Евросоюз запретил продажу самолетов и запчастей в Россию, затем к этому запрету присоединились Великобритания и другие страны Запада.

После этого импортные лайнеры российских компаний начали арестовывать за рубежом и возвращать их владельцам. Из 1367 самолетов, которые эксплуатируют перевозчики из России, за границей были арестованы 78, или около 10% от всех иностранных самолетов в стране. Москва пыталась  договориться о выкупе самолетов с зарубежными лизингодателями, однако в итоге решила их просто присвоить. Как рассказал глава Минтранса Виталий Савельев, вернуть чужие самолеты Россия не может, поскольку это «означает оставить себя без авиации».

В апреле стало известно о cложностях с эксплуатацией одного из самых распроcтраненных ближнемагистральных самолетов российского производства Superjet, которые эксплуатируются с 2011 г. Глава «ИрАэро» Юрий Лапин предупредил о том, что из-за западных санкций авиакомпании не могут обеспечить ремонт и поддержание технической годности российско-французских двигателей SaM146, что в краткосрочной перспективе может привести к полной «остановке парка» Superjet.

Борисов сообщил, что в России планируют c 2023 г. выйти на производство «чисто отечественного» самолета Superjet New, не имеющего импортных деталей. Однако его производство составит всего около 20 штук в год. Правительство надеется получить  в 2024 г. первые шесть машин среднемагистрального лайнера МС-21 также с отечественными двигателями, но не более того. Поэтому задачей является увеличение производства MC-21 быстрыми темпами — 12, 24, 32 лайнера в год.

Потребности авиатранспортной индустрии гораздо выше и, по оценке директора по маркетингу и продажам гражданской авиатехники корпорации «Иркут» Кирилла Будаева, данной еще в 2021 г., авиакомпаниям требуется 734 самолета Ил-114-300, Superjet 100 и МС-21.

 

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