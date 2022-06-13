Хиллари Клинтон: «Путин давно перешел красную черту»

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон подвергла критике президента Франции Эммануэля Макрона за его призывы «не унижать Россию». Она также поддержала позицию президента Украины Зеленского о полном освобождении оккупированных территорий. Об этом она рассказала в эфире французского радио, сообщает Le Point.

По словам Клинтон, позиция «не унижать Россию» является устаревшей, поскольку «Путин давно перешел красную черту». Клинтон считает, что Путин видит себя Петром I, который более 20 лет вел войну против Швеции и стран Балтии. Поэтому «те, кто находится на передовой, на первой линии российской агрессии, как прибалтийские или польские лидеры, — имеют гораздо более четкое представление о том, кто такой Путин на самом деле и каковы его цели».

Клинтон также заявила, что время для серьезных переговоров между Украиной и Россией еще не пришло. «Я за украинцев, а это значит, что не стоит преждевременно торопиться с переговорами», — сказала Клинтон. — Я думаю, что окончательным успехом будет поражение Путина. И в этом я могу только согласиться с тем, чего требуют президент Зеленский и его правительство, то есть полный вывод [российских войск. – NT] с оккупированных территорий Украины».